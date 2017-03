Aquest 8 de març ni CETA ni TTIP, els drets de les dones abans que els negocis de les multinacionals

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones i sota el lema “La revolució imparable de les dones” la Campanya Catalunya No al TTIP s’uneix a la manifestació convocada pel moviment feminista a Barcelona a les 7 de la tarda des de la pl. Universitat fins a la plaça Sant Jaume.

Des de la Campanya No al TTIP es vol posar de manifest que els mal anomenats Tractats de Lliure Comerç (TLC) estan significant un instrument d’acumulació de riquesa per uns pocs i pèrdua de drets per una majoria. Aquests tipus de tractats

atempten als drets de les dones, desregulant els drets laborals i convertint en mercaderia per uns pocs tots els bens comuns que són la base de la sostenibilitat de la vida- l’alimentació, l’aigua, la biodiversitat, la cultura, la salut, l’energia, les cures – augmenten les desigualtats i perpetuen una visió heteropatriarcal de la societat. Per tot això ens sumem a la manifestació i a la convocatòria internacional #NosaltresParem #vagadetotes perquè és urgent desenvolupar les propostes econòmiques i les polítiques feministes que inverteixen els interessos dels mercats i del capital per situar com a realment important la sostenibilitat i la vida digna de les persones.

La Campanya Catalunya no al TTIP dóna suport a les organitzacions de dones i al moviment feminista que es manifesta i que reivindica “La revolució imparable de les dones”

DIA i HORA:

8 de març a les 18.45

LLOC:

Plaça Universitat

CONTACTE:

Rosa Mateu: 647 333 897

Per a més informació:

Contacte: barcelona.no.ttip@gmail.com

Estat Espanyol: http://www.noalttip.org/

www.noalttip.org

