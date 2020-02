La salud, el medio ambiente y el clima no son negociables

Attac Austria Austria

Katholische ArbeitnehmerInnen Bewegung Österreich Austria

Allianz gerechtes Handeln Austria

transform!at Austria

Aufstehn.at – Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher Partizipation Austria

Center for Encounter and Active Non-Violence Austria

GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria Austria

Evangelische Kirche Hallein Austria

Anders Handeln Austria

ELA País Vasco

CNE Bélgica

vzw Climaxi Bélgica

d19-20 Bélgica

CNE Bélgica

Entraide et Fraternité Bélgica

MAP Bélgica

11.11.11 Bélgica

European Federation of Public Service Unions (EPSU) Bélgica

CNCD-11.11.11 Bélgica

Mouvement d’Action Paysanne Belgium

Global Aktion Dinamarca

ClientEarth Europa

Africa Europe Faith & Justice Network Europa

Corporate Europe Observatory Europa

Slow Food Europe Europa

Seattle to Brussels Network Europa

European Environmental Bureau Europa

Friends of the Earth Europe Europa

Banana Link Francia

AAF-PSo Francia

Comité Pauvreté et politique Francia

Emmaüs International Francia

confederation paysanne Francia

réseau Roosevelt IDF Francia

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT Francia

Fédération Artisans du Monde Francia

alofa tuvalu Francia

Comemrce Équitable France Francia

Sherpa Francia

Africa Europe Faith and Justice Network France Francia

Réseau Foi & Justice Afrique Europe antenne France Francia

Veblen Institute Francia

Attac France Francia

Aitec Francia

Collectif stop tafta Francia

Amis de la Terre France Francia

BLOOM Association Francia

Committee in Solidarity with Indigenous Peoples of the Americas (CSIA-Nitassinan) Francia

Youth and Environment Europe Francia

Confederation paysanne 24 Francia – Dordoña

CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) Galizia

PowerShift e.V. Alemania

Campact Alemania

BUND KG Bonn Alemania

Kölner Bündnis für gerechten Welthandel Alemania

Zukunftskonvent Alemania

Forum Umwelt & Entwicklung Alemania

Bonner Bündnis gegen TTIP & Co – für solidarischenWelthandel Alemania

Arbeitskreis Freihandelsfalle von Attac München Alemania

Berliner Wassertisch Alemania

foodwatch international Alemania

Sozial- und Schuldnerberatung Alemania

Greenpeace Internacional

Naturefriends Grecia

Towards Sustainability Association Hungría

Clean Air Action Group Hungría

Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület Hungría

Green Circle of Pécs Hungría

Fauna Alapítvány Hungría

New Hempage jdoo Hungría

Eletfa Environmental Protection Association Hungría

Civilek a Mecsekért Mozgalom Hungría

Environmental Planning and Education Network Hungría

Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport (Ararat Care for Creation Workgroup) Hungría

FEDERATION OF UNITED TRADE UNIONS IN THE ELECTRIC ENERGY INDUSTRY Hungría

Szombathely-Herény K. Cs. S Egyesület Hungría

Védegylet Egyesület Hungría

Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Hungría

Vision Association Hungría

Holocén Természetvédelmi Egyesület Hungría

Közép-magyarországi Zöld Kör Hungría

REFLEX Környezetvédő Egyesület Hungría

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség Hungría

Karátson Gábor Kör Hungría

Magyar Természetvédők Szövetsége / Friends of the Earh Hungary Hungría

Heroes of Responsible Dining Foundation Hungría

Csalàn Egyesület Hungría

Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület Hungría

Fényszaruiak Baráti Egyesülete Hungría

Zöld Akció Egyesület (Green Action) Hungría

Magosfa Foundation Hungría

Profilantrop Association Hungría

GRAIN Internacional

Good Energies Alliance Ireland Irlanda

Feasta: the Foundation for the Economics of Sustainability Irlanda

Irish Seed Savers Association CLG Irlanda

Fracking Free Clare Irlanda

An Claíomh Glas Irlanda

An Taisce – the National Trust for Ireland Irlanda

Fairwatch Italia

Stop TTIP/CETA Italia Italia

transform! italia Italia

Latvian Fund for Nature Letonia

Mouvement Ecologique asbl Luxemburgo

Both ENDS Países Bajos

Transnational Institute Países Bajos

We&waste Polonia

Instytut Globlanej Odpowiedzialności (IGO) Polonia

Stowarzyszenie Rozruch Polonia

Pro-Terra Foundation Polonia

TROCA- Plataforma por um Comércio Internacional Justo Portugal

ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System Portugal

CEPTA Eslovaquia

SOSNA Eslovaquia

Umanotera Eslovaquia

Focus Association for Sustainable Development Eslovaquia

ASiA-Associació Salut i Agroecología España

Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió España

Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión España

Ecologistas en Acción España

Coag (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) España

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) España