Detengan la nueva propuesta de la UE que amenaza la autonomía de los municipios

Más de 75 organizaciones sociales, sindicatos, plataformas municipales y alcaldes han enviado una carta a la presidencia austriaca del Consejo de la UE pidiendo que se detenga el Procedimiento de Notificación de Servicios de la UE: los municipios necesitan un espacio democrático para proteger los intereses de la ciudadanía.

La Union Europea ha creado infinidad de regulaciones que protegen las grandes empresas y atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Una es la llamada Directiva ‘Bolkestein’ para liberalizar los servicios en el mercado único de la UE que entró en vigor el 28 de diciembre de 2009 (Directiva 123/2006/CE).

La “Directiva Bolkestein” ha tenido como consecuencia una serie de otras regulaciones. Entre ellas la Directiva (UE) 2015/1535, en función de la cual los Estados miembros tienen la obligación de notificar a la Comisión Europea los proyectos de reglamentaciones técnicas (por ejemplo en el ámbito de servicios públicos o contratación pública) antes de su adopción. A partir de la fecha de notificación del proyecto, existe un período de tres meses durante el cual el Estado miembro no puede adoptar la reglamentación en cuestión. Es una de las muchas cuestiones cuando la Comisión “interviene” a los Estados y reduce su soberanía democrática al tener el poder de cambiar el proyecto notificado. La Comisión también puede bloquear un proyecto durante un periodo de 12 a 18 meses si se van a llevar a cabo o ya están en curso trabajos de armonización de la Unión Europea.

Uno de los muchos problemas es que la UE pretende extender este “procedimiento de notificación” también a los municipios.

El pasado 6 de noviembre, Corporate Europe Observatory (CEO), Transnational Institute (TNI) y Barcelona en Comú organizaron el evento ¡Municipalizar Europa! en el Parlamento Europeo con representantes de las ciudades de Barcelona, Nápoles, Grenoble, París y Amsterdam para discutir políticas municipales progresivas sobre vivienda (asequible), energía (transición), agua pública, remunicipalización, solidaridad con las personas refugiadas, etc. Entre los diferentes debates destacó que las instituciones de la UE están preparando justo ahora otra amenaza para reducir el espacio político para los municipios.

Las instituciones de la UE están en la fase final de negociar un acuerdo sobre el “Procedimiento de Notificación de Servicios” (que es parte de la revisión de la Directiva de Servicios de la UE, conocida como la “Directiva Bolkestein”). La propuesta retrasaría o enfriaría masivamente las iniciativas municipales progresivas.

El “Procedimiento de Notificación” propuesto obligaría a los municipios a informar a la Comisión Europea sobre cualquier nueva medida reguladora que afecte a los servicios, tres meses antes de tomar la decisión. La Comisión Europea evaluaría y tomaría una decisión vinculante sobre si las medidas violen la Directiva de Servicios. Actualmente la notificación solo ocurre después de adoptar las medidas. Como parte de su ofensiva neoliberal, la Comisión Europea podría producir obstáculos contra una amplia gama de iniciativas municipales progresistas (como gestoras pública de electricidad y agua, regulaciones contra los pisos vacacionales de AirBnB, clausulas socio-ambientales para la contratación pública). El borrador de la Comisón Europea también propone dar la oportunidad a las “partes interesados” (incluidas las empresas multinacionales y sus grupos de presión) de comentar sobre las medidas notificadas por las autoridades públicas.

La carta firmada por más de 75 organizaciones sociales, sindicatos, plataformas municipales y alcaldes ha sido enviado a la presidencia austriaca del Consejo de la UE.

Para el 15 de noviembre estaba prevista una negociación entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, pero el llamado “trílogo” fue suspendido por la presión social y por diferencias de criterios en el Consejo de la UE. Se confirmó que la presidencia austriaca de la UE ha cancelado ya que existían diferencias de opinión entre los gobiernos (Francia, Italia, España y Alemania tienen preocupaciones que impidieron un acuerdo), ¡pero nuestra carta ayudó con la cancelación! La cancelación de las negociaciones es exactamente lo que esperábamos.

No está claro por cuánto tiempo quedarán pospuestas las negociaciones, pero os mantendremos informado. Aunque la pausa no signifique que el “Procedimiento de Notificación de Servicios” se haya retirado, ahora tenemos un poco más de tiempo para movilizar a alcaldesas, alcaldes, grupos municipales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, etc. y planear próximos pasos.

¡Detengan el Procedimiento de Notificación de Servicios de la UE: los municipios necesitan un espacio democrático para proteger los intereses de la ciudadanía!

Nosotras y nosotros, representantes de municipios europeos, grupos de la sociedad civil y sindicatos, expresamos nuestra profunda preocupación por el “Procedimiento de Notificación de Servicios” propuesto. En lugar de informar después, nuevas reglas y leyes tendrían que ser notificadas en el futuro antes de ser decididas y recibir la aprobación previa de la Comisión Europea.

Esto reduciría el espacio para políticas progresistas, incluso a nivel local. Como se indica en una resolución del ayuntamiento de Ámsterdam de septiembre de 2018, la propuesta del “Procedimiento de Notificación” crea retrasos innecesarios y “perjudica gravemente la autonomía de gobiernos locales y, por lo tanto, representa una amenaza para la democracia local”.

La propuesta crearía nuevos obstáculos para políticas municipales progresistas, tales como medidas muy necesarias con el fin de proteger las viviendas asequibles.

El procedimiento propuesto es desproporcionado y está en desacuerdo con el principio de subsidiariedad así como la obligación de la UE de respetar el autogobierno regional y local, tal como se describe en el Tratado de Lisboa.

Los municipios tienen un papel crucial que desempeñar en la solución de los problemas sociales y ambientales de Europa así como en la profundización de la democracia con la participación activa de la ciudadanía.

La propuesta de “Procedimiento de Notificación de Servicios” restringiría el espacio democrático de los municipios y es por lo tanto completamente inaceptable.

Firman:

Plataformas políticas municipales y regionales:

Barcelona en Comú, Catalonia, Spain

Catalunya en Comú, Catalonia, Spain

Coordinadora de Zaragoza en Común, Spain

EQUO, Spain

Ganemos Córdoba, Spain

Ganemos Jerez, Spain

Grupo Municipal Somos Oviedo/Uvieu, Ayunamento de Oviedo, Asturias, Spain

Grupo Municipal València en Comú del Ayuntamiento de València, Spain

Irabazi-Ganemos Eibar, Spain

Izquierda Unida-Los Verdes de Villaconejos, Madrid, Spain

Grup Municipal MÉS per Palma, Balearic Islands, Spain

Participa Sevilla, Spain

Podemos-Cádiz, Spain

Reacciona Talaveruela, Spain

Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, Grenoble, France

Som Gramenet, Catalonia

Somos Mieres, Spain

Xixón Sí Puede, Spain

Autoridades locales (nombre de la alcaldesa o del alcalde – nombre del municipio):

José María González – Alcalde de Cádiz, Spain

Damien Carême – Maire de Grande Synthe, France

Nathalie Perrin-Gilbert – Lyon 1er arrondissement, France

Jacqueline Belhomme – Maire de Malakoff, France

Pierre Aschieri – Maire de Mouans-Sartoux, France

Organizaciones sociales, sindicales y políticas:

Action from Ireland (Afri)

ACV-CSC, Belgium

AITEC, France

Alternativa3, Spain

Alternativa antimilitarista MOC, Canarias, Spain

Ander Europa, Belgium & The Netherlands

Asociación Canaria de Economía Alternativa, Spain

ASiA- Associació Salut i Agroecologia of the Barcelona, Catalonia

L’association Open Atlas, France

ATTAC Austria

ATTAC France

ATTAC Germany

ATTAC Spain

Austrian Federal Chamber of Labour

Austrian Trade Union Federation

Both ENDS, The Netherlands

CADTM, Belgium

Campaign Against TCI (Trade and Investment Treaties), Catalonia

Campaña “No a los tratados de comercio e inversión”, Spain

Comisiones Obreras (CCOO), Spain

Confederación General del Trabajo de España (CGT)

Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des services publics, France

Coordination eau Ile-de-France, France

Confederación Intersindical, Spain

Corporate Europe Observatory (CEO)

Eau Bien Commun, France

Ecologistas en Acción (Spain)

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriartem Spain

European Federation of Public Services Unions (EPSU)

European Water Movement – Europe

EuSAIN (European Sanitation Initiative), Netherlands

EYATH Trade Union, Greece

Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Spain

Federation of Ecologists in Action of Catalonia

Food & Water Europe

FSC-CCOO (Comisiones Obreras, Federation of Citizen Services), Spain

Global Justice Now, United Kingdom

La Taula de l’Aigua de Mollet, Spain

Mouvement Ouvrier Chrétien, Belgium

Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica (MAPiD), Barcelona, Spain

Municipal Services Project, Canada

ODG – Debt Observatory in Globalisation (Barcelona, Spain)

RAP-Red de agua pública (España)

Red de Municipios contra la Deuda Ilegítima y los Recortes,Valencia (España)

REDESSCAN (Red Canaria en defensa de los Servicios Sociales), Spain

SETEM, Spain

SOSte to Nero, Greece

Taula de l’aigua Terrassa, Spain

Transnational Institute (TNI)

TROCA- Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Spain

Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía, Spain

Unite Branch NW389 (Greater Manchester), United Kingdom

Unión General de Trabajadores (UGT), Spain

WECF France

WECF International

We Own It, United Kingdom