Declaración de la sociedad civil europea sobre las negociaciones comerciales entre la UE y los EE.UU.

Grupos internacionales: Global Legal Action Network, GRAIN, Greenpeace, Health and Trade Network

Grupos Europeos: ClientEarth, Corporate Europe Observatory, Friends of the Earth Europe, Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) Europe, Slow Food Europe

Estado español: Alternativa Republicana, Amigos de la Tierra España, Argentinos en España, Asociación de Permacultura ATTA, ATTAC España, Campaña “No a los Tratados de Comercio e Inversión”, Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió, Confederación Intersindical, DiEM25, Ecologistas en Acción, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global, Plataforma Auditoría Ciudadana Deuda PACD Sevilla, SETEM MCM, Unión General de Trabajadores (UGT)

Otros grupos nacionales:

Austria Attac Österreich

Bélgica Bond Beter Leefmilieu, CNCD-11.11.11, vzw Climaxi

Bosnia y Herzegovina Centar za životnu sredinu/ FoE Bosnia and Herzegovina Bulgaria Za Zemiata, FoE Bulgaria

Chipre Friends of the Earth Cyprus

Dinamarca NOAH Friends of the Earth Denmark

Eslovenia Umanotera

Inglaterra, Gales y Norte de Irlanda Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland

Francia 350.org France, ActionAid France – Peuples Solidaires, Alofa tuvalu, Amis de la Terre France (Friends of the Earth France), Confédération paysanne, Fondation Nicolas Hulot, Réseau Action Climat – France, SumOfUs, Veblen Institute

Alemania Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), BUND (Friends of the Earth Germany), Netzwerk Gerechter Welthandel, PowerShift e.V.

Grecia Naturefriends

Hungría MTVSZ/Friends of the Earth Hungary, Védegylet Egyesület

Irlanda Keep Ireland Fracking Free

Italia Coordinamento Nazionale No Triv, Fairwatch, Stop TTIP/CETA Italia, Terra! Onlus

Luxembourg Mouvement Ecologique Malta Friends of the Earth Malta Romania Lubim Natura

Países Bajos Both ENDS, Milieudefensie, Platform Aarde Boer Consument, Platform Duurzame en Solidaire Economie, TTIP, CETA and agriculture coalition, WILPF NL