Por: Transnational Institute (TNI), Acción Ecológica, EHBildu, Ekologistak Martxan, ENCO, Goliath Watch, México vía Berlín, Multiwatch, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Observatoire des Multinationales, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Observatorio Petrolero Sur, Taula per Mèxic, The Left in the European Parliament, TRADENER, Unión de Afectadas/os por Chevron Texaco en Ecuador (UDAPT), Zentrum für Entwicklungsbezogene Bildung (ZEB), octubre 2021
Por: Transnational Institute (TNI), Acción Ecológica, EHBildu, Ekologistak Martxan, ENCO, Goliath Watch, México vía Berlín, Multiwatch, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Observatoire des Multinationales, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Observatorio Petrolero Sur, Taula per Mèxic, The Left in the European Parliament, TRADENER, Unión de Afectadas/os por Chevron Texaco en Ecuador (UDAPT), Zentrum für Entwicklungsbezogene Bildung (ZEB), octubre 2021